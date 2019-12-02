02 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İran: Petrolü 'farklı yöntemlerle' satıyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2019
İRAN: PETROLÜ 'FARKLI YÖNTEMLERLE' SATIYORUZ

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı , ’nin baskılarına rağmen petrolü ‘farklı yöntemlerle’ sattıklarını açıkladı.

'ın Mehr ajansında yer alan habere göre, Ulusal İhracat Günü dolayısıyla Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan , İki yıllık psikolojik ve ekonomik savaşın tüm baskılarına karşı direndiklerini ve dimdik ayakta olduklarını belirterek, "Amerikalılar, maksimum psikolojik ve ekonomik baskıya rağmen, İran'ın ham ihracatını sıfıra indirme konusunda başarısız oldu. Petrolümüzü farklı yöntemlerle satıyoruz" dedi.

'nin baskılarına karşı ulusal birliğin önemini vurgulayan Cihangiri, "İran bugün tehlikede. Amerikalılar, Suudiler, Siyonistler İran'ı yenmeye çalışıyorlar. Onlarla başa çıkmanın tek yolu ulusal birlik. Böylece ülkedeki girişimciler ve üreticiler tehditleri fırsata çevirebilmesine zemin hazırlayabiliriz" diye konuştu.

İran'a INSTEX'li ödemeye 6 Avrupa ülkesi daha katıldı! ABD buna ne tepki verecek? İRAN'A "INSTEX'Lİ" ÖDEMEYE 6 AVRUPA ÜLKESİ DAHA KATILDI! ABD BUNA NE TEPKİ VERECEK?
İran yeni silahı Jask'i tanıttı... İRAN YENİ SİLAHI JASK'İ TANITTI...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN