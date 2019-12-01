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Trump'tan Boris Johnson'a taziye telefonu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2019
TRUMP'TAN JOHNSON'A TAZİYE TELEFONU

ABD Başkanı 'ın, cuma günü 'da meydana gelen terör saldırısı sebebiyle İngiltere Başbakanı 'ı arayarak taziye dileklerini ilettiği bildirildi.

'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan, 'daki terör saldırısı dolayısıyla Başbakan Johnson'a taziye dileklerini iletti." ifadesine yer verildi.

İki liderin ayrıca, İngiltere'de yapılacak Liderler Toplantısı'nda bir araya gelecekleri ve birçok konuyu ele alacakları kaydedildi.

Cuma günü Londra Köprüsü'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülmüştü. Olayı terör saldırısı olarak niteleyen polis, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını da açıklamıştı.

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında da 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

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