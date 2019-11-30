Rusya'da, öğretmen ile öğrenci birbirlerine girdiler
Rusya'da, derse geç kalan öğrencisine sınıftan çıkmasını söyleyen öğretmen ile öğrenci kavga çıktı. Sınıftaki bir öğrencinin kaydettiği görüntülerde, öğretmen ile öğrencinin tekme- tokat kavga ettiği görüldü.
Olay, Rusya'nın Belgorod şehrinde bir lisede meydana geldi. Bilgisayar bilimleri dersine geç kalan öğrenci ile öğretmen tartışmaya başladı. Öğretmen, öğrenciye geç geldiği için derse katılamayacağını ve sınıftan çıkması gerektiğini söyledi. Sınıftan çıkmayan öğrenci, iddiaya göre öğretmene hakaret etti. Öğretmen, öğrencinin oturduğu yere giderek yerinden kalkması için uyarıda bulundu. Öğrencinin ayağa kalkarak öğretmene karşılık vermesi üzerine kavga çıktı. O anlar ise bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Okulun müdürü yerel medyaya, öğretmenin pedagojik etik kurallarını ihlal ettiğini ve hakkında disiplin soruşturması açıldığını ifade etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Kıbrıs Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor
- Terör saldırısıyla ilgili şoke eden gelişme!
- PKK El Bab'da tarlada çalışan sivillere saldırdı
- Afrin'de kalleş saldırı
- Londra'daki bıçaklı saldırganın kimliği ortaya çıktı
- Yine İsrail yine acı! Yürek dayanmaz
- Rusya'da helikopter düştü! Feci son...
- Londra'da bıçaklı saldırı
- NATO'da gündem Türkiye! En büyük korkuları ortaya çıktı...
- Hollanda'da bıçaklı saldırı!
- 30 Kasım Kim Milyoner Olmak İster izle! – ATV
- Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi şair ve yazarların da içinde olduğu edebi hareketin adı nedir?
- Atakama Çölü hangi kıtadadır?
- Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere teknoloji büyükelçisi atamıştır?
- 1 saat içerisinde en fazla ağaç dikme rekoru Endonezya'nın Tuban şehrinden Türkiye'nin hangi şehrine geçmiştir?
- EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri belli oldu!
- Göztepe Fenerbahçe maçı canlı anlatım İZLE | Video
- Türkiye’nin rakipleri kim oldu? İşte EURO 2020 gruplarında eşleşmeler!
- YDS sınav giriş belgesi nereden alınır? 1 Aralık YDS/3 sınav yeri sorgulama!
- Tüm binalar için zorunlu! Enerji kimlik belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?
- Euroleague’de rekor kıran Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli?
- Gözler Polis Akademisi’nde! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?