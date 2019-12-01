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Rusya'da feci kaza! Otobüs devrildi: 15 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
RUSYA'DA FECİ KAZA! 15 ÖLÜ

'da, Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi.

'da, Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde yolcu otobüsü devrildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, 43 yolcu taşıyan otobüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

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