ABD'de kar uyarısı! 2 çocuk ölü bulundu
ABD Ulusal Meteoroloji Servisi ülkenin kuzeydoğu eyaletlerini şiddetli kar ve soğuk tehlikesiyle uyardı. Beklentilerin yanı sıra Phoenix'te bir erkek ve bir kız çocuğunun ölü bulunduğu açıklandı.
ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli soğuk ve kar yağışının Salı sabahına kadar etkili olması bekleniliyor.
ABD Ulusal Meteoroloji Servisi'nden yapılan açıklamada, Massachusetts, Connecticut, New York, Pensilvanya, Delaware ve New Jersey eyaletlerinde kar, yağmur ve dondurucu soğukların etkili olmasının beklendiği ve vatandaşların dikkatli olmaları istenildi. Açıklamada, Boston, Hartford ve Albany kentleri için kar ve fırtına uyarıları yapıldı.
New York eyaletinde kar yağışının, özellikle aşağı Hudson Vadisi'nde etkili olacağı ve uçak seferlerinde de aksamaların yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Teksas'tan Kuzey Louisiana ve Güney Arkansas'a kadar olan bölgelerde ise kasırga uyarısı yapıldı.
Kar yağışı ve kötü hava koşullarının etkili olduğu bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı, bazı otoyollarda kar yağışı ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar olduğu belirtildi.
PHOENİX'TE 2 ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU
Öte yandan, ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinin kuzeydoğusunda devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kaldıktan sonra kayıp olan 5 kişilik bir aileden ikisi kurtarılırken, bir erkek ve bir kız çocuğunun aracın yaklaşık 3 mil uzağında ölü bulunduğu açıklandı.
Kayıp olan kişiyi de arama ve kurtarma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
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