NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den terörle mücadele açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Londra’da yapılacak olan NATO zirvesinde öncelikle terörle mücadele ele alınacak” dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Londra'da yapılacak olan NATO zirvesinde öncelikle terörle mücadele ele alınacak" dedi.
TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ
NATO ülkelerinin terörle mücadelede ikiyüzlü tutumuna Türkiye'den sert tepki gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli" ifadelerini kullanmıştı.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN NATO AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye- NATO ilişkilerine yönelik Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin, ikinci büyük ordusunu teşkil ettiği NATO'nun güçlü bir üyesi olduğunu ve Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılma arzusunu vurgulayan Kalın, "Müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve bu tehditlerin üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalı." ifadesini kullandı.
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