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Trump'tan 'Rocky' paylaşımı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2019
TRUMP'TAN 'ROCKY' PAYLAŞIMI

Göreve geldiği günden bu yana Twitter paylaşımları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı , bu defa başının, efsane "" karakterine montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.

Trump, Twitter üzerinden yine oldukça ilgi çeken bir paylaşıma imza attı.

Başkan Trump, oyuncu 'un hayat verdiği ve bir dönem "efsane" olarak anılan "" karakterinin vücuduna kendi kafasının montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.

Trump'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni ve retweet alırken "Donald Balboa" yorumları yapıldı.

, aynı fotoğrafa Instagram hesabında da yer verdi.

Trump duyurdu: Terör grubu olarak ilan edeceğiz TRUMP DUYURDU: TERÖR GRUBU OLARAK İLAN EDECEĞİZ
Donald Trump: Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinirdi DONALD TRUMP: BEN OLMASAYDIM, HONG KONG 14 DAKİKADA YERYÜZÜNDEN SİLİNİRDİ

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