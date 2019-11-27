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Trump duyurdu: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2019
TRUMP DUYURDU: TERÖR GRUBU OLARAK İLAN EDECEĞİZ

ABD Başkanı , gazeteci Bill O'Reilly'e yaptığı açıklamada kartelleri ile ilgili "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum." dedi.

Trump, gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, " kartellerini terör grubu olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz bu mesele kolay değil, geçmeniz gereken süreçler var ve biz de o süreçlerdeyiz." diye konuştu.

Trump'ın açıklamasının ardından Meksika da bir açıklama yaparak, ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile bu konuda bir görüşme yapma talebi ilettiklerini belirtti.

Açıklamada, görüşmenin içeriğinin, terör örgütü ilan etme sürecinin yanı sıra, organize suç örgütlerine silah ve para akışına yönelik olacağı kaydedildi.

Pentagon, ABD Başkanı Trump'tan rahatsız PENTAGON, ABD BAŞKANI TRUMP'TAN RAHATSIZ
Pentagon, ABD Başkanı Trump'tan rahatsız PENTAGON, ABD BAŞKANI TRUMP'TAN RAHATSIZ

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