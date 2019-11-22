Donald Trump: Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinirdi
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolara ilişkin, "Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu." dedi.
Trump, Fox News kanalında yayımlanan "Fox & Friends" programına telefonla bağlanarak, Hong Kong'daki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çin'e karşı Hong Kong'u koruduğunu savunan Trump, "Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu." diye konuştu.
Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong'un dışında bir milyon asker tutuyor ve sırf ben istedim diye bu askerler içeri girmiyor. Ben Şi'ye 'Lütfen bunu yapma, bunun ticaret anlaşmasına çok büyük olumsuz etkisi olur' dedim." ifadelerini kullandı.
Çin ile yapılacak bir ticaret anlaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Hong Kong'un yanında durmalıyız ama ben aynı zamanda Çin lideri Şi'nin de yanındayım." değerlendirmesinde bulundu.
HONG KONG TASARISI SORUSUNA YANIT VERMEDİ
Trump, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan ve Kongrenin her iki kanadından da geçen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" başlıklı yasa tasarısını imzalayıp imzalamayacağına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.
Tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.
Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısında bulunuluyor.
HONG KONG'DAKİ PROTESTOLAR
Hong Kong'da haziranda şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.
Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.
Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.
Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.
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