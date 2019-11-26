26 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Mali'deki helikopter kazasında 13 Fransız askeri öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
HELİKOPTER KAZASINDA 13 FRANSIZ ASKERİ ÖLDÜ

Cumhurbaşkanlığı, 'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askerinin öldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 'deki Barkhane Operasyonu kapsamında dün gece iki helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerinin öldüğü bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kazadan "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel Bölgesi'ndeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin asker görevlendirmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN