Mali'deki helikopter kazasında 13 Fransız askeri öldü
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
Fransa Cumhurbaşkanlığı, Mali'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askerinin öldüğünü açıkladı.Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mali'deki Barkhane Operasyonu kapsamında dün gece iki helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerinin öldüğü bildirildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kazadan "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.
Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel Bölgesi'ndeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin asker görevlendirmişti.
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