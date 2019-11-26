Bosna Hersek'te 5,4'lük deprem
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Arnavutluk'un ardından Bosna Hersek'te de deprem meydana geldi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 75 km güneyinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi...
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 75 km güneyinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi...
Detaylar gelecek...
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