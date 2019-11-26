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Bosna Hersek'te 5,4'lük deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2019
BOSNA HERSEK'TE 5,4'LÜK DEPREM

Arnavutluk'un ardından Bosna Hersek'te de meydana geldi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 75 km güneyinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 75 km güneyinde 5.4 büyüklüğünde bir meydana geldi...

Detaylar gelecek...

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