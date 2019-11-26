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Almanya'da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
ALMANYA'DA ÇİFTÇİLER HÜKÜMETİN TARIM POLİTİKALARINI PROTESTO ETTİ

'da çeşitli eyaletlerden başkent 'e traktörleriyle gelen binlerce çiftçi, Federal Meclis'te görüşülecek olan tarım bütçesini, hükümetin çevreyi korumak için aldığı sert tedbirleri, yer altı sularının etkilenmemesi için gübre kullanımına sınırlama getirmesini protesto etti. Çiftçiler, başkentteki tarihi ve Zafer Anıtı çevresindeki yolları da protesto kapsamında traktörleriyle araç trafiğine kapattı.

'da çiftçiler koalisyon hükümetinin tarım politikalarını protesto etti.

'e traktörleriyle gelen binlerce çiftçi Federal Meclis'te bugün görüşülecek tarım bütçesini, hükümetin çevreyi korumak için aldığı sert tedbirleri, yer altı sularının etkilenmemesi için gübre kullanımına sınırlama getirmesini protesto etti.

Şehrin tarihi ve yakınında bulunan Federal Meclis çevresine traktörlerle gelen çiftçilerin traktörlerine, ''Çiftçi olmazsa gıda olmaz, çiftçi olmazsa gelecek olmaz'' yazılı pankartlar astı.



Eyleme katılan bir çiftçi, kamuoyunda kötü çevre ve kötü etin sorumlusu olarak kendilerinin gösterildiğini belirterek, bunun doğru olmadığını ifade etti.

Almanya'da tarımın geleceğinin tehlikede olduğunu dile getiren eylemci, "Geleceğimiz tehlikede. Bizim çocuklarımızın geleceği garanti altında değil. Buna karşı önlemler alınmalı." dedi.

Bu arada, binlerce traktörün başkent merkezine girmesi nedeniyle trafik de felç oldu.

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