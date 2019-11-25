Son dakika: Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin önemli açıklama
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
Son dakika haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ocak ayının ilk 10 günü içerisinde Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'İn 2019'un sonunda faaliyete geçmesi beklenen TürkAkım doğal gaz boru hattı açılışı için Ocak ayının ilk 10 günü içinde Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını kaydetti.
Peskov, ziyaretin kesin tarihinin henüz belli olmadığını ancak önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.
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