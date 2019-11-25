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Son dakika: Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin önemli açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Son dakika haberine göre , Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir ’in Ocak ayının ilk 10 günü içerisinde Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir 'İn 2019'un sonunda faaliyete geçmesi beklenen doğal gaz boru hattı açılışı için Ocak ayının ilk 10 günü içinde Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını kaydetti.

Peskov, ziyaretin kesin tarihinin henüz belli olmadığını ancak önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.

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