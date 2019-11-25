Almanya'nın ünlü müzesi soyuldu! Bir milyar euroluk hazine çalındı
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
Almanya'nın doğusunda bulunan Dresden kentinde Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu Grüne Gewölbe Müzesi soyuldu. Alman medyasında soygunun 1 milyar euro büyüklüğünde olduğu iddia edildi.
Dresden kentinde tarihi bir müze olan Green Vault'dan (Grüne Gewölbe Müzesi) 1 milyar euroya eş değer (yaklaşık 6 milyar 320 milyon lira) hazine ve tarihi eser çalındı. Polisten alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde soyguncular müzedeki elektrik devresini keserek yan taraftaki bir pencereden içeri girdi.
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