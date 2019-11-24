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Son dakika: ABD'de Trump'a zorlu rakip! Resmen açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.11.2019
ABD'DE TRUMP'A ZORLU RAKİP! RESMEN AÇIKLADI

'li milyarder ve eski Belediye Başkanı , 2020 başkanlık seçimleri için 'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı.

Bloomberg, yaptığı yazılı açıklamada, "Donald Trump'ı yenmek ve ABD'yi yeniden inşa etmek için ABD başkanlığı için yarışacağım." ifadesini kullandı.

Trump'ın 4 yıl daha "pervasız ve ahlaksız davranışlarını" kaldıramayacaklarını savunan Bloomberg, "Trump, ülkemize ve değerlerimize karşı bir varoluş tehdidi. Eğer bir dönem daha seçimleri kazanırsa, yol açtığı zararı atlatamayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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Yaklaşık 36 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden birisi olan 77 yaşındaki Bloomberg, 2003-2013'te belediye başkanlığını yürütmüştü.

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'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için 'den Bloomberg dışında 17 aday adayı daha yarışıyor.

Yapılan anketlere göre, şu anda dönemi ABD Başkan Yardımcısı yarışı önde götürüyor.

Biden'ı, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders takip ediyor.

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