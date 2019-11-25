Ordunun baskısıyla istifa etmişti... Bolivya'da 'Morales' kararı
Bolivya'da muhaliflerin ve ordunun baskısıyla devlet başkanlığından istifa eden Evo Morales'in yerine geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Jeanine Anez, ülkede yeni devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesini kapsayan yasa tasarısını imzaladı. Yasada yer alan iki dönem devlet başkanlığı yürüten bir kişinin tekrar seçime katılmasını engelleyen maddenin yer alması nedeniyle Morales, seçimlerde aday olamayacak.
olivya'da muhaliflerin ve ordunun baskısıyla devlet başkanl��ğından istifa eden Evo Morales'in yerine geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Jeanine Anez, ülkede yeni devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesini kapsayan yasa tasarısını imzaladı.
Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisince (ALP) onaylanan ve Morales'in seçimlerde aday olmasını engelleyen yasa tasarısı, geçici Devlet Başkanı Anez tarafından imzalanarak yasalaştı.
Yeni yasaya göre, ALP, 20 günde ülkede seçimleri düzenlemekle sorumlu Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) üyelerini seçecek ve seçilen üyeler göreve başlamasının ardından 2 gün içinde yeni seçim takvimini oluşturacak.
Seçilen TSE üyelerinin devlet başkanlığı seçimlerini 120 günde düzenlemesi gerekiyor.
Anez'in imzaladığı yasada, iki dönem devlet başkanlığı yürüten bir kişinin tekrar seçime katılmasını engelleyen maddenin yer alması nedeniyle Morales, seçimlerde aday olamayacak.
Morales, 20 Ekim'deki seçimlerde tekrar aday olabilmek için gerekli anayasa değişikliğini öngören 2016 referandumundan "hayır" oyu çıkmasına rağmen, Anayasa Mahkemesinin "yeniden seçilmenin politik hak" olduğuna hükmetmesiyle seçimlere katılmıştı.
BOLİVYA'DAKİ KRİZ
Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.
Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı bir seçim düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.
Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.
ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisinin Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.
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