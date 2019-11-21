Yemenli insan hakları örgütü: Husiler 2015'ten beri 3 bin 800 çocuğu öldürdü
Yemen İnsan Hak ve Özgürlükleri Ağı, İran destekli Husilerin ülkede 2015'ten bu yana 3 bin 800'den fazla çocuğu öldürdüğünü bildirdi. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemenli insan hakları örgütünün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin çocuklara yönelik ihlalleriyle ilgili 13 uluslararası kuruluşla yürütülen çalışmaların sonuçlarına yer verildi.
Söz konusu çalışmalarda, Husilerin 2015'in başından Ağustos 2019'a kadar 17 kentte çocuklara yönelik 65 bin 971 ihlalinin tespit edildiği aktarıldı.
Husilerin Yemen'deki savaş sırasında 3 bin 888 çocuğu doğrudan öldürdüğü, 5 bin 357 çocuğu yaraladığı bilgisi verilen açıklamada, Husilerin çocukların bulunduğu yerleşim birimlerinde keyfi saldırılarla 164 çocuğun kalıcı bir şekilde sakatlanmasına yol açtığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Husilerin 456 çocuğu kaçırdığı ve halen hapishanelerde tuttuğu, 43 bin 608 çocuğu yerinden ettiği, 12 bin 341 çocuğu da silah altına aldığı ifade edildi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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