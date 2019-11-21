Kilit isimden Trump'ı zora sokan açıklama: 'Emri o verdi'

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine yönelik devam eden soruşturmada en kritik isim süreci değiştirecek açıklamalarda bulundu. ABD’nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, Trump'ın talimatlarıyla birlikte Ukrayna'da çalıştığını ve Trump'ın , Zelenskı’den Biden’ı soruşturmasını istediğini açıkladı.

ABD'den gelen son dakika haberine göre, Donald Trump'ın azil soruşturması kapsamında en kritik viraj olan Sondland'ın ifadeleri dünya gündemine bomba gibi düştü.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda kamuya açık oturumda ifade veren Sondland, Ukrayna'ya ilişkin talimatın Donald Trump'ın kendisinden geldiğini belirtti.

Sondland ifadesinde, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den, rakibi Joe Biden'ı soruşturmasını istediği telefon görüşmesinden bir gün sonra, Trump ile görüştüğünü söyledi.

'TRUMP, ZELENSKI'DEN BİDEN'İ SORUŞTURMASINI İSTEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den, seçim kampanyası doğrultusunda rakibi Joe Biden'ı soruşturmasını istedi. Bu soruşturmayı da ABD'nin Ukrayna'ya yapmayı planladığı 400 milyon dolarlık askeri yardıma bağladığı iddia edildi.

"SONDLAND'IN İFADESİNDE TUTARSIZLIKLAR VAR" İDDİASI

Sondland'in azil soruşturmasıyla iş birliği yaptığı ancak geçen ay verdiği ifadenin tutarlı olmadığı iddia edildi. Sondland'in, ilk ifadesinde Ukraynalı bir yetkiliye, Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatılmazsa askeri yardımın yapılamayabileceğini söylediği belirtildi. Ancak ABD medyası Sondland'ın, daha sonra bu ifadeyi değiştirdiğini duyurdu.

"BEYAZ SARAY'DAKİ HERKES BİLİYORDU"

Sondland, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve yönetimdeki diğer üyelerin, Trump'ın Ukrayna'ya 'Biden soruşturması' hakkında baskı yaptığına ilişkin bilgilendirildiğini söyledi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump ise Teksas eyaletine hareket etmeden önce, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, Sondland'ın ifadesinin bir kısmını televizyondan izlediğini ve Büyükelçi'nin "iyi bir adama benzediğini" belirterek, "Ben kimseden bir şeyin karşılığında bir şey istemedim. Zelenskiy'den doğru olanı yapmasını istedim. Bu da ABD Başkanı'nın son sözüdür." diye konuştu.