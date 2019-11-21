21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'den Mısır'a Rusya uyarısı! Su-35 müzakerelerine karşı yaptırım tehdidi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
ABD'DEN SU-35 TEHDİDİ!

ABD , ile Su-35 tipi savaş uçağı alımına ilişkin müzakere yapması üzerine yönetimine yaptırım uyarısında bulundu.  ABD'li yetkili "Yasal yaptırımlardan kaçınmak üzere Rusya ile yaptıkları işlemlerden vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

'ın ile Sukhoi şirketinin ürettiği Su-35 tipi savaş uçağı müzakereleri konusunda AA muhabirine açıklama yapan ancak isminin açıklanmasını istemeyen ABD yetkilisi, "Müttefik ve ortaklarımızı, Amerikanın Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasasının (CAATSA) 231'inci bölümündeki yasal yaptırımlardan kaçınmak üzere Rusya ile yaptıkları işlemlerden vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"SİLAH ALIMLARINI KAYBETMELERİ RİSKİNİ..."

ABD'nin bu konuda tavrının net olduğunu ifade eden yetkili, Bakanlığının Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı Clarke Cooper'ın Mısır konusundaki açıklamalarını hatırlattı.

Cooper, Dubai Havacılık Fuarında, yaptırımları hatırlatarak "Onlar (Mısır) bunu zaten biliyor. Bu onlara yaptırım uygulamamız ve gelecekte ABD'den yapacakları silah alımlarını kaybetmeleri riskini beraberinde getiriyor" ifadesini kullanmıştı.

"STRATEJİK BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Müsteşar açıklamasında ayrıca şunları kaydetmişti: "Dürüst olmak gerekirse, Kahire'nin ABD'de kovaladığı fırsatlar var. Yıllardır Mısır ile stratejik bir ilişkimiz var."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN