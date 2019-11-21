21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İsrail güçleri, Kudüs Valisi Adnan Gays’ı gözaltına aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
İSRAİL'DEN PROVOKATİF HAREKET! KRİTİK İSMİNİ GÖZALTINA ALDI

Son dakika haberine göre yönetimine bağlı Kudüs Valisi ve 8 Filistinli, güçleri tarafından gözaltına alındı.

güçler, evine zorla girdiği Kudüs Valisi 'ın gözaltına aldı. İsrail polisi ve istihbaratı Gays'ın evine düzenlenen baskının ardından açıklama yapmadı. Gays, 3 yıllık görevi boyunca 13 kez gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail güçleri 8 Filistinlinin gözaltına alınması konusuna da değinerek, "Terörist faaliyetlerde bulunmalarından şüpheleniyoruz" dedi.

İsrail'in 52 yıldır devam eden işgal gerçeği... İSRAİL'İN 52 YILDIR DEVAM EDEN "İŞGAL" GERÇEĞİ...
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail açıklaması RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN İSRAİL AÇIKLAMASI
İsrail, ABD'nin desteğiyle Batı Şeria'daki işgalini derinleştirdi İSRAİL, ABD'NİN DESTEĞİYLE BATI ŞERİA'DAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRDİ
İran'dan ABD ve AB'ye sert tepki: Utanç verici yalan İRAN'DAN ABD VE AB'YE SERT TEPKİ: UTANÇ VERİCİ YALAN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN