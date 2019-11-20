Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail açıklaması
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırısını kınadığını duyurdu. Açıklamada, İsrail’in bu saldırısının, Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor ve yalnızca bölgedeki gerilimleri artırmaya hizmet ediyor" ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL'DEN ŞAM'A HAVA SALDIRISI
İsrail ordusu, Suriye'den roket atıldığı gerekçesiyle erken saatlerde Suriye'nin başkenti Şam'da İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü ve Suriye Ordusu'nu hedef alan hava saldırısı düzenlemişti.
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