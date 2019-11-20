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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2019
RUSYA TEPKİ GÖSTERDİ: İSRAİL’İN BU SALDIRISI...

, ’in Suriye’ye yönelik hava saldırısını kınadığını duyurdu. Açıklamada, İsrail’in bu saldırısının, Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

'ndan yapılan açıklamada, "'in Suriye'ye yönelik saldırıları, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor ve yalnızca bölgedeki gerilimleri artırmaya hizmet ediyor" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'DEN ŞAM'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Suriye'den roket atıldığı gerekçesiyle erken saatlerde Suriye'nin başkenti Şam'da İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü ve Suriye Ordusu'nu hedef alan hava saldırısı düzenlemişti.

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