Beyaz Saray'da şüpheli araç paniği

ABD devlet başkanlarının başkent Washington'daki resmi ikametgah adresi olan Beyaz Saray'a şüpheli bir araç giriş yapmaya çalıştı. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

ABD devlet başkanlarının başkent Washington'daki resmi ikametgah adresi olan Beyaz Saray'a şüpheli bir araç giriş yapmaya çalıştı. Gizli servisten yapılan açıklamada aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheli aracın, öndeki bir başka aracı yakından takip ederek kontrol noktasından girmeye çalıştığı belirtildi.

ABD Gizli Servisi USSS, Twitter hesabında başkent Washington'da Beyaz Saray'a izinsiz girmeye çalışan şüpheli bir aracın kontrol noktasında durdurulduğu ve sürücünün gözaltına alındığını açıkladı. Sürücünün öndeki bir başka aracı yakından takip ederek Beyaz Saray'a girmeye çalıştığı ifade edildi. Sürücünün Beyaz Saray'a girmeye neden teşebbüs ettiği henüz bilinmiyor.