Skandal! KKTC bayrağı yakanları Rum yönetimi 6 gün sonra gördü
KKTC bayrağının Rumlar tarafından yakılmasının 6. gününde Rum tarafından açıklama geldi. Kıbrıs Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihalidis, Güney Kıbrıs'ta yakılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı ile ilgili araştırma yapılması talimatı verdiğini duyurdu. Rum polis müdürü Mihailidis, “Yaşanlar ciddi bir olay“ dedi. Geç gelen açıklama büyük tepkilere yol açtı.
Güney Kıbrıs'ta Türklere karşı ırkçı saldırılarıyla bilinen ELAM örgütü, 15 Kasım'da KKTC bayrağı yakmıştı. Skandal olaya Türkiye ve KKTC, bayrak yakma olayına sert tepki göstermişti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs'tan yaşananlarla ilgili açıklama gelmemesini, 'hayra alemet değil' diye değerlendirmişti.
RUM TARAFINDAN 6 GÜN SONRA GELEN AÇIKLAMA
Olayın üzerinden 6 gün geçtikten sonra Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis'ten açıklama geldi.
Lefkoşa'daki Rum Polis Müdürlüğü'nü ziyarete giden Mihailidis, KKTC bayrağının yakılması olayının araştırılması talimatını verdiğini söyledi.
Mihailidis, "Olay ciddi bir olay. Titizlikle araştırılacak. Araştırmanın sonucu göreceğiz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Komşusuna kızınca köpeğine işkence etti
- Yunan askerleri mültecileri tüfekle dövdü
- Afrin’de yetimler için futbol etkinliği düzenlendi
- İsrail'den provokatif hareket! Kritik ismini gözaltına aldı
- Otomotiv devlerine büyük şok!
- ABD'den o ülkenin 'içişlerine müdahale' niteliğinde açıklama!
- Beyaz Saray'da şüpheli araç paniği
- İsrail, Batı Şeria'daki işgalini derinleştirdi
- ABD'den Su-35 tehdidi!
- Gerilim tırmanıyor! ABD ve İngiltere'den sonra...
- Skandal! KKTC bayrağı yakanları Rum yönetimi 6 gün sonra gördü
- Son dakika: Türkiye-Suriye sınırında dikkat çeken görüntü
- Son dakika: Volkswagen, BMW, Daimler'e büyük şok!
- Son dakika: İsrail güçleri, Kudüs Valisi Adnan Gays’ı gözaltına aldı
- Son dakika: ABD ve İngiltere'nin ardından İsrail'den İran'daki gösterilere destek!
- Son dakika: Başkan Erdoğan Türkiye Tarım Orman Şurası'nda alınan karaları açıkladı! Müjdeleri sıraladı...
- Son dakika: Bakan Cahit Turhan açıkladı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne uluslararası ödül
- Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği "motivasyon mektupları" ortaya çıktı!
- Son dakika: Rabia Naz Vatan'ın babası hakkında flaş karar
- Mike Pence'ten İran'ın 'içişlerine müdahale' niteliğinde açıklama! Savaş gemisi hareket etti...
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
- Son dakika: Biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı güvenlik güçlerine teslim oldu