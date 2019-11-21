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Skandal! KKTC bayrağı yakanları Rum yönetimi 6 gün sonra gördü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
SKANDALI 6 GÜN SONRA GÖRDÜLER!

bayrağının Rumlar tarafından yakılmasının 6. gününde Rum tarafından açıklama geldi. Kıbrıs Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihalidis, 'ta yakılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı ile ilgili araştırma yapılması talimatı verdiğini duyurdu. Rum polis müdürü Mihailidis, “Yaşanlar ciddi bir olay“ dedi. Geç gelen açıklama büyük tepkilere yol açtı.

'ta Türklere karşı ırkçı saldırılarıyla bilinen ELAM örgütü, 15 Kasım'da bayrağı yakmıştı. Skandal olaya Türkiye ve KKTC, bayrak yakma olayına sert tepki göstermişti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs'tan yaşananlarla ilgili açıklama gelmemesini, 'hayra alemet değil' diye değerlendirmişti.

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RUM TARAFINDAN 6 GÜN SONRA GELEN AÇIKLAMA

Olayın üzerinden 6 gün geçtikten sonra Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis'ten açıklama geldi.



Lefkoşa'daki Rum Polis Müdürlüğü'nü ziyarete giden Mihailidis, KKTC bayrağının yakılması olayının araştırılması talimatını verdiğini söyledi.

Mihailidis, "Olay ciddi bir olay. Titizlikle araştırılacak. Araştırmanın sonucu göreceğiz" dedi.

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