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ABD'li diplomatı Türk Başkonsolos böyle susturdu! İşte o anlar |Video

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2019
ABD'Lİ DİPLOMATI TÜRK BAŞKONSOLOS BÖYLE SUSTURDU

'li diplomata Başkonsolosu , müdahale etti ve konuşmasına izin vermedi. Olay, ’da haftası dolayısıyla Köstence Başkonsolosluğu’nun düzenlediği etkinlikte yaşandı. Etkinlik öncesinde ’li bir diplomatın konuşmasına daha önceden verilmediği gerekçesiyle izin verilmedi.

'da haftası dolayısıyla Köstence Başkonsolosluğu'nun düzenlediği etkinlikte konuşma yapmak isteyen 'li bir diplomataTürkiye'nin Köstence Başkonsolosu , izin vermedi.

'nin Köstence Başkonsolosluğu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Romanya Müslümanları Müftülüğü, pazartesi günü Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Köstence Jean Constantin tiyatro salonunda bir etkinlik düzenledi. Etkinlik öncesinde 'nin Bükreş Büyükelçiliği diplomatlarından Abigail Rupp'un konuşma yapmak için tarafına önceden bilgi verilmeden sahneye davet edilmesi üzerine salonda hareketlilik yaşandı.

ABD'li diplomatı Türk Başkonsolos böyle susturdu! İşte o anlar |Video ABD'Lİ DİPLOMATI TÜRK BAŞKONSOLOS BÖYLE SUSTURDU! İŞTE O ANLAR |VİDEO

ABD'Lİ DİPLOMAT SAHNEDEN İNDİRİLDİ
Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Sulhi Turan duruma müdahale etti. Turan, programda böyle bir konuşmanın yer almadığını belirterek, Amerikalı diplomatı kibarca uyardı. Rupp da teşekkür ederek, konuşma yapmadan sahneden indi.

Başkonsolos Turan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine bildirilen programda Amerikalı diplomatın konuşma yapmasının öngörülmediğini söyleyerek, "Bizim böyle bir programdan haberimiz yoktu. Amerikalı diplomatın sahneye davet edildiğini görünce, ben de sahneye yaklaşarak nazik bir dille konuşma yapmamasını kendisine telkin ettim" dedi.

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