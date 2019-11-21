21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Harvardlı öğrencilerden İsrail büyükelçisine Filistin tepkisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2019
HARVARDLI ÖĞRENCİLERDEN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNE FİLİSTİN TEPKİSİ

'in topraklarını işgaline bir tepki de öğrencilerinden geldi. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İsrail'in yerleşim politikalarına dair düzenlenen konferansta İsrail büyükelçisi Dani Dayan öğrenciler tarafından protesto edildi. Dani Dayan, 'İsrail Yerleşimi'nde Yasal Strateji” dersi vermeye geldiği sırada öğreciler pankartlar açarak Dayan'ın dersini terk etti. Öğrencilerin taşıdığı pankartlarda 'yerleşim yerleri savaş suçudur' ifadeleri yazdığı görüldü.

'in topraklarını işgaline bir tepki de öğrencilerinden geldi.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İsrail'in yerleşim politikalarına dair düzenlenen konferansta, İsrail'in yoğunlaşan saldırıları konferansa katılan Harvard Üniversitesi öğrencileri tarafından protesto edildi.

Harvard'da öğrencilerden İsrail büyükelçisine protesto! HARVARD'DA ÖĞRENCİLERDEN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNE PROTESTO!

FİLİSTİNLİLER HAKSIZLIĞA UĞRUYOR
İsrail büyükelçisi Dani Dayan'ın konuşması başladığı an pankartlar kaldıran Harvard'lı öğrenciler Dayan'ı protesto ederek salonu terk etti. Öğrenciler, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Filistin halkının büyük bir haksızlığa uğradığını ifade ettiği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN