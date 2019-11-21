ABD'nin Massachusetts eyaletinde sigara yasağı
ABD'nin Massachusetts eyaletinde aromalı elektronik sigara ve tütün mamullerinin satışını yasaklayan yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.
Eyalet parlamentosunun üst kanadı Senato, bugün yapılan oylamada, daha önce Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği düzenlemeyi onayladı.
YÜZDE 75 SATIŞ VERGİ GETİRİLDİ
Aromalı elektronik sigara ve mentollü sigara gibi tütün mamullerinin satışını eyalet genelinde topyekun yasaklayan düzenleme tüm elektronik sigara mamullerine yüzde 75 satış vergisi getiriyor.
Düzenlemeyle sağlık sigortası şirketleri, tütün mamulü kullanımını bırakmak için alınacak danışmanlık hizmetlerinin masraflarını karşılamakla yükümlü olacak.
Tasarı, Massachusetts Valisi Charlie Baker'ın imzasının ardından yürürlüğe girecek.
EYALET ÖLÇEĞİNDE GETİRİLEN İLK KISITLAMA
Tasarının yasalaşması halinde bu ABD'de elektronik sigara ürünlerine eyalet ölçeğinde getirilen ilk kısıtlama olacak
Vali Baker, elektronik sigara kullanımından kaynaklanan akciğer hastalığı vakalarının yaygınlaşması nedeniyle 24 Eylül'de aromalı elektronik sigara ürünlerinin satışının 4 ay süreyle yasaklandığını duyurmuştu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) 5 Kasım'da açıkladığı verilere göre, ülkede Alaska dışındaki tüm eyaletlerde görülen ve elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen gizemli hastalığa yakalananların sayısı 2 bin 51'i bulmuş, en az 40 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.
Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalıkla ilgili ilk vakalar nisanda rapor edilmeye başlanmıştı. Vakaların elektronik sigaralarda kullanılan "vitamin E asetat" adlı kimyasal katkı maddesinin yol açtığının düşünüldüğü belirtilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Skandalı 6 gün sonra gördüler!
- ABD'li diplomatı Türk Başkonsolos böyle susturdu
- Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı!
- İsrail'den provokatif hareket! Kritik ismini gözaltına aldı
- Beyaz Saray'da şüpheli araç paniği
- İran'dan AB'ye sert tepki
- Gerilim tırmanıyor! ABD ve İngiltere'den sonra...
- İsrail Başsavcısı, Netanyahu'ya dava açılmasına karar verdi
- Kamyonun çökerttiği yola otomobil düştü
- Otomotiv devlerine büyük şok!
- 2019 Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? Kara Cuma indirimi yapan siteler!
- Dağ 2 oyuncuları kimdir? Dağ 2 filmi nerede çekildi?
- Bir Zamanlar Çukurova 45. bölüm canlı izle! – ATV
- Kara Cuma bu hafta mı? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?
- 21 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları! Süper Loto 13 milyon TL’yi aştı!
- Son dakika: Cumhuriyet Gazetesi davası: Mahkeme 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi
- Kayseri'de önemli keşif! Bin 300 metre uzunluğunda yer altı şehri bulundu
- Kılıçdaroğlu FOX TV'de terör destekçisi HDP'li başkanlara sahip çıktı |Video
- Son dakika: Türk Telekom binasının işgaline ilişkin davada flaş karar
- Skandal! KKTC bayrağı yakanları Rum yönetimi 6 gün sonra gördü
- Son dakika: Türkiye-Suriye sınırında dikkat çeken görüntü
- Son dakika: Volkswagen, BMW, Daimler'e büyük şok!