20 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Rusya Merkez Bankası'ndan dikkat çeken dolar açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
RUSYA'DAN DİKKAT ÇEKEN DOLAR AÇIKLAMASI

Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya'nın uluslararası rezervlerinde doların payının azaltılması sayesinde ekonominin şoklara karşı daha dayanıklı hale geldiğini söyledi.

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, 'nın uluslararası rezervlerinin bu yıl 72 milyar düzeyinde arttığını bildirdi.

"DOLARIN PAYINI AZALTTIK EKONOMİMİZ DAHA DAYANIKLI HALE GELDİ"

Rezervlerin yapısının da 2018'den bu yana değiştirildiğine işaret eden Nabiullina, "Doların payını azalttık. Uluslararası rezervlerde doların payının azaltılması sayesinde ekonomimiz şoklara karşı daha dayanıklı hale geldi." dedi.

Putin'den dikkat çeken Sovyetler Birliği çıkışı: Bu politika sebebiyle çöktü! PUTİN'DEN DİKKAT ÇEKEN SOVYETLER BİRLİĞİ ÇIKIŞI: BU POLİTİKA SEBEBİYLE ÇÖKTÜ!

RUSYA ULUSLARARASI REZERVLERİNDE DOLARIN PAYINI YÜZDE 22,7'YE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Rusya , uluslararası rezervlerinde doların payını geçen yıl 2017'ye kıyasla 23,1 puanlık düşüşle yüzde 22,7'ye düşürmüştü. Söz konusu dönemde avronun payı 10 puanlık yükselişle yüzde 31,7'ye, yuanın payı 11,4 puanlık artışla yüzde 14,2'ye yükseltildi.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolyçev, jeopolitik riskler nedeniyle gelecek yıl Ulusal Refah Fonu'nda doların payının düşürüleceğini açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN