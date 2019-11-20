NATO, uzayı yeni harekat alanı ilan etti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Uzayın, hava, kara, deniz ve siberin yanı sıra yeni harekat alanı olmasına karar verdik." dedi. Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Stoltenberg, tüm müttefiklerin ittifakın ortak güvenlik için vazgeçilmez olduğu konusunda mutabık kaldığını belirtti.
Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Stoltenberg, tüm müttefiklerin ittifakın ortak güvenlik için vazgeçilmez olduğu konusunda mutabık kaldığını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm farklılıklarımıza rağmen birlikte daha güçlüyüz." ifadesini kullandı.
NATO dışişleri bakanlarının ittifakın uyarlanma konusunda önemli kararlar aldığını aktaran Stoltenberg, "Uzayın, hava, kara, deniz ve siberin yanı sıra yeni harekat alanı olmasına karar verdik." diye konuştu.
Uzayın günlük ve askeri hayatta önemli olduğunun altını çizen Stoltenberg, barışçıl amaçlar olduğu kadar saldırganlık için de kullanılabileceğini belirtti.
Stoltenberg, uyduların saldırıya uğrayabileceğine, bunun da iletişim servislerini altüst edebileceğine dikkati çekti.
"Uzay aynı zamanda ittifakın savunma ve caydırıcılığı için de kilit öneme sahip." diyen Stoltenberg, uzayın istihbarat toplanması ve füzelerin tespit edilmesi gibi alanlarda rol oynadığını vurguladı.
Stoltenberg, "NATO savunma odaklı bir ittifak. Uzaya silah koyma yönünde bir niyetimiz yok." ifadesini kullandı.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadele konusunun da gündemde olduğunu dile getiren Stoltenberg, bakanların NATO'nun terörle mücadelede rolünü geliştirmeyi öngören bir eylem planını kabul ettiğini söyledi.
Stoltenberg, bu bağlamda müttefiklerin terör faaliyetleri ve yabancı savaşçılara ilişkin istihbarat paylaşımını artıracağını belirtti.
ENERJİ GÜVENLİĞİ
NATO dışişleri bakanlarının ittifakın enerji güvenliğine ilişkin rolünü de ele aldığını ifade eden Stoltenberg, bu çerçevede durumsal farkındalığın artırılması ve risklerin daha iyi anlaşılmasıyla temel altyapının korunması için çalışmaların yoğunlaştırılması kararı alındığını duyurdu.
Stoltenberg, dışişleri bakanlarının son olarak akşam yemeğinde Rusya, Çin ve silahlanma kontrolü gibi konuları ele alacağını kaydetti.
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