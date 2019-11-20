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Antalya'da borçlu emlakçı, alacaklısının azmettirdiği kişiler tarafından darp edildi, iç çamaşırıyla kaçıp yardım istedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
ÖLÜMDEN KAÇTI! İÇ ÇAMAŞIRIYLA YARDIM ÇIĞLIĞI!

'da emlakçılık  işi yapan şahıs, alacaklısının azmettirdiği kişiler tarafından bir villanın katında kıyafetleri çıkarılacak darp edildi. Daha sonra buradan kurtulan şahıs, iç çamaşırıyla gittiği bir dükkandan yardım istedi.

'da gayrimenkul işleri yapan T, iddiaya göre alacaklısı olduğu S.S'nin azmettirdiği 2 kişi tarafından kaçırılıp, götürüldüğü inşaat halindeki villada kıyafetleri çıkarılıp, zincire bağlandıktan sonra darbedildi. Zincirden kurtulup iç çamaşırlarıyla gittiği iş yerinden polisi arayarak yardım isteyen Ahmet T'nin bu anları .

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PARA İSTEDİ

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi 'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce birlikte gayrimenkul işi yapan Ahmet T. ile S.S. arasında, alacak anlaşmazlığı yüzünden husumet doğdu. Ahmet T'den 400 bin lira ile 70 bin dolar alacağı olduğunu iddia eden S.S, bu parayı istedi. Parayı alamayan S.S'nin iddiaya göre azmettirdiği iki kişi, Ahmet T'yi kaçırarak Altınkale 'nde inşaat halindeki villanın katına götürdü. Saldırganlar elbiselerini çıkardıkları Ahmet T'yi daha sonra zincirle bağladı. Burada bir süre Ahmet T'yi darbeden ikili, sonra bırakıp gitti.

LASTİKÇİDEN POLİSİ ARAMASINI İSTEDİ

gitmesinin ardından zincirlerinden kurtulan Ahmet T, iç çamaşırlarıyla yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir iş yerine kadar gidip, lastik tamiri yapan 'dan polisi aramasını istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis, Ahmet T'nin ifadesine başvurdu.

Ekipler, aldıkları bilgiler doğrultusunda villanın bodrum katında inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Lastik tamircisi Yusuf Özkan'ın verdiği giysileri giyen Ahmet T, daha sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan Ahmet T'nin iç çamaşırlarıyla iş yerine gelip yardım istediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerine üzerinde iç çamaşırları ile gelen Ahmet T'yi görünce şaşırdığı söyleyen Yusuf Özkan, "İş yerime gelip gasbedildiğini söyledi. O şekilde görünce zaten çok üzüldüm. Elbiselerimi verip, polis çağırdım. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Ben yalnızca insanlık görevimi yaptım" diye konuştu.

İç çamaşırlarıyla kendini sokağa attı canını zor kurtardı |Video İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA KENDİNİ SOKAĞA ATTI CANINI ZOR KURTARDI |VİDEO

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