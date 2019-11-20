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Almanya eski Cumhurbaşkanı Von Weizsaecker'in oğlu öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2019
ALMANYA ESKİ CUMHURBAŞKANININ OĞLU ÖLDÜRÜLDÜ

Almanya'da 1984-1994 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan 'in oğlu bıçaklanarak öldürüldü.

Berlin polisinden yapılan açıklamada Schlosspark kliniğinde sunum gerçekleştiren konuşmacının bıçaklı saldırgan tarafından öldürüldüğü, saldırıya müdahale etmek isteyen bir kişinin de ağır yaralı olduğu ifade edildi.

Açıklamada saldırganın olay yerinde yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Alman medyası da ölen kişinin eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'in Schlosspark kliniğinde dahiliye bölümünde doktor olarak görev yapan oğlu Fritz von Weizsaecker olduğunu, polisin de bu ismi doğruladığını yazdı.

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