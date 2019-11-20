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Afganistan'da ABD'ye ait askeri helikopter düştü: 2 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2019
AFGANİSTAN'DA ABD'YE AİT ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ!

'da bünyesinde görev yapan birliklerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi. 'dan yapılan açıklamada ise ABD helikopterinin Logar vilayetinin Çarh ilçesinde militanlar tarafından düşürüldüğü iddia edildi.

'daki Kuvvetlerinden yapılan açıklamada helikopter kazasında 2 askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazanın sebebinin soruşturulduğu ancak ön araştırmalara göre kazanın düşman ateşinden kaynaklanmadığı kaydedildi.

Kazanın nerede yaşandığı ve ölenlerin kimlikleri henüz paylaşılmadı.

'dan yapılan açıklamada ise ABD helikopterinin Logar vilayetinin Çarh ilçesinde militanlar tarafından düşürüldüğü iddia edildi.

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