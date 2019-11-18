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ABD’de AVM otoparkında silahlı saldırı: 3 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2019
ABD’DE AVM OTOPARKINDA SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ

’nin Oklahoma eyaletinde Walmart alışveriş merkezinin otoparkında bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

'nin Oklahoma eyaletinde Walmart alışveriş merkezinin otoparkında bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı, Oklahoma eyaletiyle aynı ismi taşıyan Oklahoma kentinin, Duncan bölgesindeki Walmart alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Polisten yapılan açıklamada, silahlı bir kişinin otoparkta bulunan kişilere rastgele ateş açtığı bildirildi. 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ile ilgili polisten şu açıklama yapıldı:

"Şu anda Walmart otoparkında silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğünü teyit ediyoruz. Otoparktaki bir araçta bir kadın ve adam, aracın yakınında ise bir adam daha ölü bulundu. Ayrıca olay yerinde bir tabanca ele geçirildi. Bilgiler yakın zamanda güncellenecektir.".

ABD medyası ise olayda yaşamını yitiren 3 kişiden birinin silahlı saldırgan olduğunu, ancak bu kişinin ne şekilde yaşamını yitirdiği konusunda ise bilgi verilmedi.

Silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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