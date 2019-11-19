Nijerya'da valilik seçimlerinde olay: 10 kişi öldü
Nijerya'nın Kogi ve Bayelsa eyaletlerindeki valilik seçimlerinde çıkan kavga adeta sokak savaşına döndü. Çıkan şiddet olaylarında 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi ve Bayelsa eyaletlerinde hafta sonu düzenlenen valilik seçimleri nedeniyle çıkan şiddet olaylarında 10 kişi yaşamını yitirdi.
Demokrasi ve Kalkınma Merkezi (CDD) tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu Kogi ve Bayelsa eyaletlerinde düzenlenen valilik seçimlerinde çıkan şiddet olaylarında 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Seçimler nedeniyle Kogi eyaletinde 79 olayın yaşandığı ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, Bayelsa'da da 50 şiddet olayında çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.
Seçimler öncesinde eyaletlere 66 binden fazla güvenlik gücü sevk edilmesine rağmen olayların çıktığı ve Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) üyelerinin de kaçırıldığı aktarılan açıklamada, kaçırılanları bulmak ve demokrasiyi sağlamak için Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin harekete geçmesi istendi.
Kogi ve Bayelsa eyaletlerinde hafta sonu düzenlenen valilik seçimlerini iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinin (APC) adayları kazanmıştı.
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