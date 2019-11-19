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Avrupa YPG yüzünden büyük risk altında

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2019
AVRUPA YPG YÜZÜNDEN BÜYÜK RİSK ALTINDA

’ adlı Rus federal ekonomi ajansı, terör örgütü /-’nin binlerce ’lıyı Suriye’deki hapishanelerden serbest bıraktığını, serbest kalan DEAŞ’lıların sadece Türkiye ve Rusya açısından tehdit olmadığını, Avrupa ülkelerinin de risk altında olduğunu bildirdi.

Rus federal ekonomi ajansı, '' terör örgütü /-'nin binlerce 'lıyı Suriye'deki hapishanelerden serbest bıraktığını, serbest kalan DEAŞ'lıların sadece Türkiye ve Rusya açısından tehdit olmadığını, Avrupa ülkelerinin de risk altında olduğunu bildirdi.

Ajans, Moskova Pedagoji Devlet Üniversitesi Tarih ve Siyaset Enstitüsü Müdürü Dr. Vladimir Şapovalov'un da, görüşlerine haberinde yer verdi.

Terör örgütü PKK/PYD- YPG tarafından binlerce DEAŞ'lının serbest bırakıldığını belirten Vladimir Şapovalov, "Bu durum hem Türkiye hem Rusya hem de Avrupa ülkeleri açısından çok ciddi bir terör tehdididir. PKK/PYD- YPG yüzünden dünya ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmıştır" dedi.

Terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından serbest bırakılan DEAŞ'lıların terör eylemi gerçekleştirmeye yetkin kişiler olduğunu ifade eden Vladimir Şapovalov, Avrupa'nın bölgede düzeni sağlamaya engel olmaması gerektiğini ifade etti.

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