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Trump'tan Kuzey Kore'ye "anlaşma yap" çağrısı! ABD medyası tepkili

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
TRUMP'TAN ANLAŞMA ÇAĞRISI! ORTALIK YİNE KARIŞTI

Başkanı , Devlet Ajansı 'nın, eski Başkan Yardımcısı 'e hakaret ettiği haberini paylaşarak, Kuzey Kore Lideri Kim 'a seslendi. Trump'ın bu açıklaması ABD medyasında tepki çekti.

Başkanı , Lideri Kim 'a seslenerek, "Acele etmelisin ve anlaşmayı sağlamalısın. Yakında görüşürüz" dedi. Trump, 2020 başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi 'e "" benzetmesi yapan Kuzey 'nın haberini paylaşarak, Kim Jong Un'a Twitter'dan seslendi.

Biden hakkındaki benzetmeye atıfta bulunan Trump, "Sayın Başkan, Biden uykulu biri ve oldukça yavaş olabilir ama kuduz köpek değil. Bir şekilde ondan daha iyi. Seni gelmek istediğin noktaya getirecek tek kişi benim. Acele etmelisin ve anlaşmayı sağlamalısın. Yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı. Trump'ın bu açıklaması ABD medyasında tepki çekti.

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JOE BİDEN HAKARET ETMİŞTİ

ABD 2020 başkanlık yarışının Demokrat aday adayı Joe Biden, katıldığı bir mitingde, Kim'e hakaret etmiş ve Trump'ın Kuzey Kore politikasını eleştirmişti.

Bunun üzerine, Kuzey Kore Devlet Ajansı KCNA, Biden'i "sopayla itlaf edilmesi gereken bir kuduz köpek" olarak tanımlamış, Biden'in söz konusu açıklamalarla Kuzey Kore'yi haksız yere hedef haline getirdiğini savunmuştu.

WASHİNGTON'A YIL SONUNA KADAR SÜRE VERİLMİŞTİ

Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de 'te yapılan görüşmeler ilk gününde kesilmiş, Pyongyang yönetimi, ABD tarafının düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe, Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim, müzakere sürecinin yeniden başlamasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirterek, Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.

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