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ABD'den 30 milyar dolar tasarruf için 8 savaş uçağını emekli edecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
ABD'DEN 30 MİLYAR DOLARLIK KRİTİK KARAR!

, önümüzdeki 5 yıl içinde 8 savaş uçağını erken emekli etmeyi hedefliyor. ABD, filosunda yapacağı bu revizyonla 30 milyar dolar tasarruf etmeyi planlıyor.

, havadan istihbarat/gözetim/keşif yapmaya yönelik kullanılan komuta kontrol filosunda revizyona gitmeye hazırlanıyor. Bu sayede 30 milyar dolarlık tasarruf sağlanacağı ifade ediliyor.

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