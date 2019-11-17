Mehmetçik teröristlerden kurtardığı okulu onardı
Giriş Tarihi: 17.11.2019 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul teröristlerden kurtarılmıştı. Karargah yapılan okul Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkı tarafından yeniden onarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG'nin karargâh olarak kullandığı ve zarar verdiği Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul; Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkının el ele vermesiyle tamir edildi. Boyası yapılan okulun elektrik tesisatı yenilenerek, kapı ve pencereleri de onarıldı." ifadeleriyle bir açıklama yaptı.
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