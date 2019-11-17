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Mehmetçik teröristlerden kurtardığı okulu onardı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2019 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019
MEHMETÇİK TERÖRİSTLERDEN KURTARDIĞI OKULU ONARDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nda 'ın Nukra köyündeki okul teröristlerden kurtarılmıştı. Karargah yapılan okul , Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkı tarafından yeniden onarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG'nin karargâh olarak kullandığı ve zarar verdiği 'ın Nukra köyündeki okul; , Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkının el ele vermesiyle tamir edildi. Boyası yapılan okulun elektrik tesisatı yenilenerek, kapı ve pencereleri de onarıldı." ifadeleriyle bir açıklama yaptı.

Teröristlerin karargahı haline getirilen okul boyanıp onarıldı TERÖRİSTLERİN KARARGAHI HALİNE GETİRİLEN OKUL BOYANIP ONARILDI

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