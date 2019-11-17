Kerkük'te iki DEAŞ'lı öldürüldü
Kerkük polisi, Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının gizlendiği kırsal bölgelere düzenlenen operasyonda iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının gizlendiği kırsal bölgelere düzenlenen operasyonda iki teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.
Operasyonun Kerkük Operasyonlar Komutanlığınca düzenlendiğini belirten Kemal, "Rıyad nahiyesinin kırsal bölgelerinde 2 DEAŞ'lı öldürüldü." dedi.
Kemal, terör örgütü DEAŞ'ın son dönemlerde kentin güneyindeki kasaba ve köylerin istikrarını bozmaya çalıştığını dile getirerek, teröristlerin özellikle Rıyad nahiyesinde varlık göstermeye başladığını kaydetti.
Bölgede geniş çaplı incelemelerin başlatıldığını söyleyen Kemal, Kerkük'ün güvenlik ve istikrarının bozulmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.
DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD ve Güney Kore'den flaş karar!
- İran'da gösterilerde bir polis öldürüldü
- Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
- Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Çöpe atıp yakmak istedi
- Çöle kar yağdı!
- Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti! O ülkede olaylar büyüyor
- Almanya'dan terör örgütüne skandal destek!
- Rasulayn'da hayat normale döndü
- Mehmetçik teröristlerden kurtardığı okulu onardı
- Vahşet! Kedini dişlerini tek tek söktüler
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
- Almanya'dan Fetullahçı Terör Örgütü'ne skandal destek!
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere müsaade etmeyiz
- Son dakika: İstanbul Havalimanı anlaştı! İki uluslararası havalimanı ile...
- Bangladeş’te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı
- Türkiye'den savunmada flaş "KERKES" adımı! İHA’lar GPS olmayan ortamda görev yapacak
- PKK'nın kalesine dönüşen Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!
- Başbakan Ersin Tatar’dan KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan müjde! 10 bin SSP'li sosyal hakkına kavuşacak