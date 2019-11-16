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Hindistan’da savaş uçağı düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
HİNDİSTAN’DA SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

’ın Goa eyaletinde MiG-29K model bir , eğitim uçuşu esnasında düştü. Uçak maddi hasar görürken, uçağın içerisindekiler kurtuldu.

'da pilot M. Sheokhand ve binbaşı Deepak Yadav'ın kontrolünde eğitim uçuşuna çıkan MiG-29K kalkıştan bir süre sonra Goa'da düştü. Her ikisinin de durumlarının iyi olduğu açıklandı.



KUŞUN UÇAĞIN SAĞ MOTORUNA ÇARPMASI SONUCU ALEV ALDI


MiG-29 savaş uçağının Goa kıyılarında uçarken, bir kuşun uçağın sağ motoruna çarpması sonucu alev aldığı aktarıldı. Uçak maddi hasar görürken, uçağın içerisindekiler kurtuldu.
Son dakika: Hindistan'da savaş uçağı düştü SON DAKİKA: HİNDİSTAN'DA SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

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