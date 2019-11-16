Havalimanında akılalmaz kaza! Son anda fark etti
Rusya’da Moskova’ya iniş yapan 2 uçağın kanatları birbirine takılınca havalimanında korku dolu anlar yaşandı. Kazada yolcular hiçbir zarar görmezken pilotun dikkati sayesinde iki uçuk da ağır hasar görmedi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na gece saatlerinde Belarus'un başkenti Minks'ten gelen bir yolcu uçağının kanadı havalimanında uçuşa hazırlanan başka bir yolcu uçağının kanadına takıldı. Uçağın pilotu kanatların birbirine takılmasını hissetmesi üzerine uçağı durdurdu. Pilotun dikkati sayesinde uçakta büyük bir maddi hasar ve yolcuların zarar görmesinin önüne geçildi.
Havalimanında yaşanan kazada her 2 uçağın kanatları hafif şekilde zarar gördü. Minsk'ten Moskova'ya gelen uçakta bulunan yolcular yaşanan kazadan hiçbir zarar görmedi. Yaşanan kazanın ardından her 2 uçak hangara çekilerek kaza ile ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı. Uçuşa hazırlanan uçağın yerine ise başka bir uçak kullanıldı.
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