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Almanya'dan dikkat çeken PKK-YPG analizi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
ALMANYA'DAN DİKKAT ÇEKEN PKK-YPG ANALİZİ

'dan 2013'ten bu yana terör örgütü / saflarına katılmak için en az 270 teröristin ayrıldığı açıklandı. Bunlardan en az 22'sinin bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

'da Anayasayı Koruma Teşkilatınca hazırlanan analizde, / saflarında yer almak için 2013'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısının en az 270 olduğu, bunlardan en az 22'sinin bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Çeşitli terörle mücadele operasyonlarında etkisiz hale getirilenler arasında Şiyar Gabar kod adlı Jakob Riemer, Sara Dorşin kod adlı Sarah Handelmann, Bager Nujiyan kod adlı Michael Panser de bulunuyor.

Analizde, PKK'nın 2002'den bu yana yasaklı terör örgütleri arasında yer aldığı da hatırlatıldı.

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