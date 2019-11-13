13 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'de Ermenistan, Yunanistan ve PKK yan yana

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2019
ABD'DE ERMENİSTAN, YUNANİSTAN VE PKK YAN YANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkanı Trump'ın görüşmesi sırasında önünde karşıtı gösteri düzenledi. Türkiye karşıtı gösterilerde terör örgütü lehine slogan atılan protestoda, ve bayraklarının da olması dikkati çekti.

'deki Ermeni dernekleri ve terör örgütü yandaşları, Cumhurbaşkanı ile Başkan arasında 'da yapılan görüşme esnasında karşıtı gösteri düzenledi.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), tarafından öncülük edilen protestoya, PKK sempatizanlarının yanı sıra Ermeni Gençlik Federasyonu ve PKK'ya verdiği destek ile bilinen Demokrasi İçin Amerikan Rojava Merkezi (ARCDEM) gibi gruplar da katıldı.

Bazı Fetullahçı Terör Örgütü () mensuplarının da desteklediği ve terör örgütü PKK lehine slogan atılan protestoda, ve bayraklarının da olması dikkati çekti.

Öte yandan, olay yerinde görüntü almaya çalışan AA muhabirleri ise PKK sempatizanları tarafından hakarete uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere dün ABD'nin başkenti Washington'a gelmişti.

Erdoğan ile Trump arasında yapılan görüşmede, konusunda varılan mutabakatın hangi ölçüde uygulandığı, ABD'nin yeni dönemde /PKK ile ilişkisi ve iki ülke arasındaki ticari hacmi arttırmak konularının ele alındığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN