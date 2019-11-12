Irak'ta 14 DEAŞ'lı öldürüldü
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın kırsal bölgelerdeki mevzilerine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 14 teröristin öldürüldüğü belirtildi. DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.
Irak Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Bağdat'ın doğusunda yer alan Diyala vilayetinin kırsal bölgelerindeki DEAŞ'ın mevzilerine kara ve hava operasyonları düzenlendi.
Operasyonların vilayetin Hanekin ilçesine bağlı Karatepe ve Celavla kasabaları arasında gerçekleştirildiği, hava saldırısında 10, karada ise 4 DEAŞ'lının öldürüldüğü kaydedildi.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.
DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.
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