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Trump'tan flaş Bağdadi açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2019
TRUMP'TAN FLAŞ BAĞDADİ AÇIKLAMASI

Başkanı , "ABD'nin gözü 'nin üçüncü adamının üzerinde. Nerede olduğunu biliyoruz." açıklamasında bulundu.

detaylar gelecek...

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