Trump'tan flaş Bağdadi açıklaması
Giriş Tarihi: 12.11.2019
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin gözü Bağdadi'nin üçüncü adamının üzerinde. Nerede olduğunu biliyoruz." açıklamasında bulundu.detaylar gelecek...
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