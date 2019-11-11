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Fransa: Türkiye'nin teröristleri iade edeceğinden haberimiz yok

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2019
FRANSA: TÜRKİYE'NİN İADE EDECEĞİ TERÖRİSTLERDEN...

'nin 11 Fransız DEAŞ'lı teröristi ülkelerine teslim edeceğinden haberinin olmadığını söyleyen Savunma Bakanı Florence Parly, yapılan anlaşma hakkında konuştu.

Savunma Bakanı Florence Parly, 'nin Fransa'ya DEAŞ'lı teröristleri iade edeceğine ilişkin bilgisi olmadığını belirtti. Parly, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Türkiye'den sınır dışı edilerek Fransa'ya gönderilecek DEAŞ'lı teröristlere ilişkin açıklamada bulundu.

"İADE EDİLECEĞİNE İLİŞKİN BİLGİM YOK"

Fransa ile Türkiye arasında teröristlerin sınır dışı edilmesine ilişkin bir anlaşma yapıldığını belirten Parly, "Şu an için Türkiye'den (Fransız) teröristlerin iade edileceğine ilişkin bir bilgim yok. Teröristlerin vahşi şekilde geri dönmelerini istemediğimiz için bu anlaşmayı yaptık." dedi

Fransız basınında çıkan haberlerde, Türkiye'nin Fransa'ya 11 Fransız DEAŞ'lı teröristi iade edeceği belirtildi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bugün yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda bugün yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandığını belirtmişti.

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