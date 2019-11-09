Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Türk Telekom Binası’nı işgal eden darbecilein cezasını onadı
Fetullahçı Terör Örgütü’nce gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında Türk Telekom Binası’nın işgaline ilişkin verilen kararlara sanıklarca itiraz edildi. İtirazları değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ise FETÖ’cü darbeci askerlere bir kötü haber daha verdi.
15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesinde Acıbadem'deki Türk Telekom Binası işgal edilmiş, olayla ilgili yargılama geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.
7 AĞIR MÜEBBET, 33 MÜEBBET
Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında Acıbadem'deki Türk Telekom Binası'nın işgaline ilişkin yürütülen davada geçtiğimiz günlerde karar çıkmış, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 33 sanığa müebbet hapis cezası verilmişti.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar astsubay Serkan Aplak, uzman çavuşlar Ali Karahan, Bayram Aydın, Özgür Kaya, Hasan Övez ve Yasin Kayhan'ı, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "6 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.
TAHLİYE KARARI VERMİŞTİ
Heyet, sanık teğmen Şerif Özbay'ın 6 kişinin değil, 2 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu belirtmiş, bu sanığa da, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "2 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.
Mahkeme heyeti, er sıfatları nedeniyle eylem içindeki katılma ve hareket durumlarını göz önüne aldığı 33 ere ise Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde yer alan indirim halini uygulayarak, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "6 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez müebbet hapis cezası hükmü kurmuştu. Tutuklu sanıklardan er Muhammet Şahin'in ise olaylara dahil olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar vermişti.
BAM KARARI AYNEN ONADI!
Bu karar ardından yeni bir gelişme yaşandı. Hapis cezası alan tüm sanıklar karara itiraz etti. Bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin verdiği kararları değerlendirdi.
Daire, tüm sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine karar verirken sanıkların cezalarını aynen onadı. Daire, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Oybirliği ile alınan karar ardından Daire, temyiz yolunun açık olduğunu belirtti.
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