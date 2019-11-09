Afganistan'da askeri üsse saldırı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Şahveli Kot ilçesinde askeri üsse bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.
Kandahar Valiliği sözcüsü Bahir Ahmad Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, militanlardan birinin, araca yerleştirdiği bombayı askeri üssün girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.
1 POLİS HAYATINI KAYBETTİ
Ahmadi, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti. Ahmadi, saldırganlarla çatışmanın devam ettiğini, militanların da kayıp verdiğini kaydetti.
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