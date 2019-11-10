Donald Trump, Zelenskiy ile ikinci görüşmesinin dökümlerini de yayımlayacak
ABD Başkanı Donald Trump, Alabama eyaletine gitmeden önce yaptığı basın açıklamasında, hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ikinci bir görüşmenin dökümünü salı günü yayınlayacaklarını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Alabama eyaletine hareket etmeden önce Joint Base Andrews hava üssünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Diğer görüşmenin de dökümünü istiyorlar, ikinci görüşme. Onu da temin etmeye hazırım, pazartesi tatil olduğu için d��kümü size büyük ihtimal salı günü vereceğiz." dedi.
Zelenskiy ile aslında biri nisan diğeri temmuzda iki telefon görüşmesi yaptığı bilgisini veren Trump, "İkinci dökümü okuyup yanlış bir şey olup olmadığını siz söyleyin bakalım bana." diye konuştu.
DÖKÜMLER İSE NİSANDAKİ TELEFON GÖRÜŞMESİNE AİT
Beyaz Saray, temmuzdaki görüşmenin dökümünü yayımlamıştı, salı günü yayımlanması beklenen dökümler ise nisandaki telefon görüşmesine ait.
Trump hakkında açılan azil soruşturmasında kamuya açık oturumların ilki, gelecek hafta çarşamba başlayacak.
Öte yandan Cumhuriyetçiler ise eski başkan yardımcısı ve 2020 başkanlık seçimlerinin Demokrat aday adaylarından Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ve Ukrayna görüşmesini şikayet eden kimliği açıklanmayan muhbirin de tanık olarak dinlenmesini istiyor.
TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI
ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.
ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı.
Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.
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