Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise 150 kurşunla infaz

Uyuşturucu çetesi üyesi en az iki kişi, kullandığı otomobili takip ettikleri polis memurunun üzerine otomatik silahlarla aralıksız 30 saniye boyunca kurşun yağdırdı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ...

Meksika basını, üst düzey polis memuru Eduardo 'N.''nin, Lopez'i tutuklama girişiminde bulunan güvenlik güçleri arasında yer aldığını duyurdu.

SAVAŞ ALANINA ÇEVİRMİŞLERDİ

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'in geçen ay yakalanması üzerine kartel üyeleri kenti savaş alanına çevirmiş ve güvenlik güçleri, daha fazla can kaybı yaşanmaması için geri adım atarak, ABD'de arananlar listesinde bulunan El Chapo'nun oğlunu serbest bırakmıştı.