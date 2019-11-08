Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise 150 kurşunla infaz
Meksika'da El Chapo lakabıyla tanınan uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’i geçen ay tutuklayan ekibin içinde yer alan polis, park yerinde 150 kurşunla infaz edildi.
Uyuşturucu çetesi üyesi en az iki kişi, kullandığı otomobili takip ettikleri polis memurunun üzerine otomatik silahlarla aralıksız 30 saniye boyunca kurşun yağdırdı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ...
Meksika basını, üst düzey polis memuru Eduardo 'N.''nin, Lopez'i tutuklama girişiminde bulunan güvenlik güçleri arasında yer aldığını duyurdu.
SAVAŞ ALANINA ÇEVİRMİŞLERDİ
Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'in geçen ay yakalanması üzerine kartel üyeleri kenti savaş alanına çevirmiş ve güvenlik güçleri, daha fazla can kaybı yaşanmaması için geri adım atarak, ABD'de arananlar listesinde bulunan El Chapo'nun oğlunu serbest bırakmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Ban Ki Moon'dan flaş Erdoğan açıklaması!
- Kan donduran fotoğraf! Hikayesi herkesi üzdü...
- BM'den kritik Suriye açıklaması
- Rusya 3. ortak devriyenin görüntülerini yayınladı
- Almanya'da maden ocağında patlama
- ABD'de elektronik sigaradan ölenlerin sayısı artıyor!
- Sosyal medya kahraman kediyi konuşuyor! İşte o anlar
- Yunan muhabirden ülkesiyle ilgili bomba iddia!
- Almanya’da skandal: Kilisede YPG’ye destek ayini!
- Macaristan Başbakanı: Türkiye olmadan...
- İşte PKK'ya düzenlenen Kıran operasyonlarının bilançosu
- Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul projesi açıklaması
- BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den kritik Suriye açıklaması
- Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan’da sevgi seli
- Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında karar! Fahri Kasırga kimdir?
- Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Türkiye olmadan milyonluk göç dalgası...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş PKK'lı Karayılan açıklaması
- Başkan Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesinin cenaze törenine katıldı
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "dörtlü zirve" açıklaması
- Aksaray'daki skandalla ilgili okul müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı
- Bakan Ruhsar Pekcan'dan ihracatçıya destek müjdesi
- Milli Savunma Bakanlığı: Metina'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi