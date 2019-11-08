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Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise 150 kurşunla infaz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
POLİSE 150 KURŞUNLA İNFAZ

'da lakabıyla tanınan baronu 'ın oğlu ’i geçen ay tutuklayan ekibin içinde yer alan polis, park yerinde 150 kurşunla infaz edildi.

çetesi üyesi en az iki kişi, kullandığı otomobili takip ettikleri polis memurunun üzerine otomatik silahlarla aralıksız 30 saniye boyunca kurşun yağdırdı.

Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise 150 kurşunla infaz UYUŞTURUCU BARONU EL CHAPO'NUN OĞLUNU TUTUKLAYAN POLİSE 150 KURŞUNLA İNFAZ

GÜVENLİK GÜÇLERİ...

basını, üst düzey polis memuru Eduardo 'N.''nin, Lopez'i tutuklama girişiminde bulunan güvenlik güçleri arasında yer aldığını duyurdu.

SAVAŞ ALANINA ÇEVİRMİŞLERDİ

Meksikalı uyuşturucu baronu 'ın oğlu 'in geçen ay yakalanması üzerine kartel üyeleri kenti savaş alanına çevirmiş ve güvenlik güçleri, daha fazla can kaybı yaşanmaması için geri adım atarak, ABD'de arananlar listesinde bulunan 'nun oğlunu serbest bırakmıştı.

El Chapo kimdir? El Chapo kaç yaşında, serveti ne kadar, hayatı nasıl? EL CHAPO KİMDİR? EL CHAPO KAÇ YAŞINDA, SERVETİ NE KADAR, HAYATI NASIL?

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