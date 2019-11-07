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YPG'li teröristlerden temizlenen Resulayn'da yerel meclis kuruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENMİŞTİ! RESULAYN'DA ÖNEMLİ GELİŞME

kapsamında terör örgütü /'dan temizlenen Rasulayn'da yerel meclis oluşturuldu. Geçici Hükümeti Başkanı , "Terör örgütleri tarafından zorunlu olarak göç ettirilen Rasulayn halkına, evlerine, köylerine dönmeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından 'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen sayesinde Rasulayn'da yaşam normale dönüyor.

Bu kapsamda ilçede kurulan yerel meclisin üyeleri seçildi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı , seçimin ardından düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bölgenin terörden arındırılmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

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"RASULAYN MECLİSİ SURİYE HALKINA VE RASULAYN HALKINA HAYIRLI OLSUN"

Terör örgütünün planlarının yok edildiğini söyleyen Mustafa, şöyle devam etti:

"Nasıl Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda DEAŞ ve PKK terör örgütüne karşı bize destek verilip oraları temizlediysek Rusulayn'da da aynı şekilde oldu. Bu bölgelerde bir devletçik kurma teşebbüsü vardı, Allah'a şükür bu proje ilelebet tarihin çöplüğüne atılmıştır. Artık bundan sonra vakit buranın yapılanmasıdır. YPG/PKK terör örgütünün buralardan tehcir ettiği insanları buraya getirebilmemiz için hizmet vermemiz gerekiyor. Bugün 25 üyeden oluşan Rasulayn Yerel Meclisini teşkil ettik. Tabii dengeleri göz önünde bulundurduk, bu aşiret dengeleri, etnik dengeler, din dengelerini. Herkesi temsil edecek yetenekli kardeşlerimizden oluşan Rasulayn Meclisi Suriye halkına ve Rasulayn halkına hayırlı olsun."

Abdurrahman Mustafa, meclis üyelerinin sorumluluklarının ağır olduğunu, terör örgütü tarafından bölgede yapılan yıkım ve tahribatın izlerini silmeleri gerektiğini ifade ederek, Rasulayn'ın yeniden inşasında Türkiye'nin de yanlarında olacağına inandığını söyledi.

Meclisin insanlar arasında ayrım yapmadan çalışacağına inandığını vurgulayan Abdurrahman Mustafa, şunları kaydetti:

"Bundan sonra sizin göreviniz ırk ve din ayrımı yapmadan, aşiret ayrımı yapmadan eşit bir şekilde tüm Rasulayn halkına hizmet etmenizdir. Beklentilerimiz büyüktür. Ben buradan, terör örgütleri tarafından zorunlu olarak göç ettirilen Rasulayn halkına, evlerine, köylerine dönmeleri çağrısında bulunuyorum. Ortam müsait olduktan sonra, göçe zorlanan halk evlerine döndükten sonra, inşallah bizim temennimiz Suriye'de bir sandık koyup, demokratik bir şekilde yapılmasıdır. İnşallah o ortam yaratılacaktır."

Bu arada, Valisi Abdullah Erin de yerel meclis üyelerini ziyaret ederek başarılar diledi.

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